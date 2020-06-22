До +28°C прогреется воздух в Псковской области 23 июня
От +23 до +28 °C прогреется воздух в Псковской области 23 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного ГУ МЧС России.
Ночью ожидается от +7 до +12 °C. По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 июня на территории региона прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление – низкое.
В Пскове ожидается переменная облачность, без осадков; ветер северных направлений умеренный. Температура ночью от +10 до +12 °C, днём – от +25 до +27 °C.