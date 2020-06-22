Опубликовано расписание автобусов в Пскове на 24 июня и 1 июля

16:13, 22 июня 2020, ПАИ

24 июня и 1 июля в России официально объявлены выходными днями. Актуальное расписание на эти даты опубликовал «Псковпассажиравтотранс» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Городские перевозки 24 июня будут организованы в режиме выходного дня, 1 июля – в режиме рабочего дня.

Автобусы в садоводческие товарищества, рейсы на пригородных и международных маршрутах будут организованы по расписанию среды.

Владимир Путин объявил 24 июня, день проведения парада Победы в России, выходным. 1 июля - день, когда состоится Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, - также будет нерабочим.