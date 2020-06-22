Международная акция «Диктант Победы» пройдёт 3 сентября

16:35, 22 июня 2020, ПАИ

Международная акция «Диктант Победы», перенесённая в связи с пандемией коронавируса, пройдёт 3 сентября. Как пишет ТАСС, об этом сообщил сопредседатель организационного комитета «Наша Победа», председатель общественного совета партпроекта «Историческая память» Сергей Нарышкин.

«Уже 3 сентября «Диктант Победы» пройдёт во второй раз, и, я думаю, что количество участников будет намного больше, – отметил он. – Организаторами предусмотрены различные форматы проведения диктанта, включая онлайн».

По словам Сергея Нарышкина, победители прошлогодней акции смогут присутствовать на параде в Москве 24 июня.

«Для большинства наших граждан участие в этой акции станет поводом еще раз задуматься о беспримерном подвиге нашего народа, совершенном во имя Отечества, во имя мира и жизни на Земле», – добавил он.