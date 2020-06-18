Почти 110 млн рублей задолжали псковские работодатели своим сотрудникам

16:50, 22 июня 2020, ПАИ

В Псковской области по состоянию на 1 июня просроченная задолженность по заработной плате составила 109,7 млн рублей, что на 2,8 млн рублей или на 2,7 процента больше, чем на 1 мая, сообщает Псковстат.

Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 июня, составила 1111 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 98,7 тыс. рублей.

Основная часть просроченной задолженности по заработной плате (94,2%) сложилась в организациях обрабатывающих производств.