Добровольцы закрасили надписи с рекламой наркотиков в Пскове

16:47, 22 июня 2020, ПАИ

60 рекламных надписей, нанесенных на фасады домов в Пскове, уничтожили полицейские и волонтеры. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД России по Псковской области, в целях противодействия незаконной рекламе запрещенных веществ сотрудники псковского отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД совместно с региональным отделом профилактики управления по контролю за оборотом наркотиков и волонтерами провели рейд и закрасили надписи, содержащие призывы к употреблению и распространению наркотических средств.

В целях привлечения внимания широкой общественности к проблеме, связанной с незаконным распространением рекламы наркотических средств, подобные антинаркотические рейды проводятся полицией совместно с добровольцами на регулярной основе.

В этой связи полиция обращается к жителям региона с просьбой своевременно сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков и содержания наркопритонов в ближайшей отдел полиции или по телефону 02.