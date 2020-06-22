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Общество

В октябре жильцы из аварийных квартир смогут переехать в новый дом в Дновском районе

В Дновском районе заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов посетил строительную площадку многоквартирного жилого дома, который возводится в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». Здание площадью более 1,2 тыс кв. м. на 31 помещение строится «под ключ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Работы планируется завершить в октябре. В настоящее время завершена кладка наружных стен третьего этажа и внутренних перегородок первого и второго этажей, ведется обустройство стропильной системы крыши дома. Завершены работы по наружным и внутренним сетям теплоснабжения, рабочие прокладывают сети водоснабжения и водоотведения. Покрытия полов на первом и втором этажах подготовлены сотрудниками подрядной организации под чистовую отделку.

Рабочие выполнили обустройство шахт вентиляционных каналов. Завершены работы по устройству дренажной системы. Ведется монтаж лестничных маршей. Степень строительной готовности составляет около 70%. Выполнение работ соответствует графику, риски не сдачи объекта к запланированной дате отсутствуют, заверил подрядчик.

Дновский район является участником 1-го этапа программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». Здесь запланировано расселить порядка 70 человек, проживающих в 31 жилом помещении площадью более 1,2 тыс. кв. м.

Здание для расселения аварийного жилья в рамках данной программы также возводится в поселке Дубрава-1 Великолукского района.

В Порхове ведется реконструкция набережной реки Шелонь и прилегающей территории. Средства на работы были выделены из федерального бюджета по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов малых городов и исторических поселений 2019 года. Муниципалитет участвовал с проектом «На берегу истории».

На объекте осуществляются подготовительные работы, демонтаж дорожного покрытия и других конструкций, спил аварийных деревьев, сбор и вывоз мусора.

Завершение работ на объекте ожидается к началу зимы. В ходе осмотра Василий Осипов поручил администрации Порховского района обеспечить надлежащий контроль за исполнением работ, в том числе и в выходные дни, чтобы не допустить отставания от плана-графика.

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