Дополнительная «зебра» появится на улице Алмазной в Пскове

17:21, 22 июня 2020, ПАИ

В Пскове на улице Алмазной появится дополнительный пешеходный переход между домами №10 и №9, согласно поручению заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова. Об этом было объявлено на городской комиссии по безопасности дорожного движения 22 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий поинтересовался, будет ли проведен капитальный ремонт только недостающих тротуаров или всей улицы Алмазной. Его заверили, что капремонт коснется исключительно тротуаров.

Начальник УГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт заявил, что необходимо обеспечить видимость перехода за 100 метров. При этом он подчеркнул, что нужно предусмотреть оборудование освещения пешеходного перехода.