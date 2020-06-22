0
18:13
ФОТОФАКТ: Глава Островского района возложил цветы к мемориалу павших воинов
18:11
Пешеходный переход обустроят у Псковского хлебокомбината
18:08
Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус
17:34
Полиция заинтересовалась прыжками псковича с тарзанкой
17:29
Разметку возле образовательных учреждений в Пскове нанесут до 15 августа
17:21
Дополнительная «зебра» появится на улице Алмазной в Пскове
17:06
Чтобы инвалиду подъехать к офису на Коммунальной, нужно совершить подвиг – общество инвалидов
Еще новости
Общество

Пешеходный переход появится возле дома № 11 на улице Звёздной в Пскове

Дополнительный пешеходный переход оборудуют возле дома № 11 на улице Звёздной в Пскове. К такому решению пришли участники заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 22 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий пояснил, что пешеходный переход рядом с этим домом «назрел давно». При этом начальник городской Госавтоинспекции Владимир Папорт отметил, что необходимо будет организовать дополнительное освещение. 

Александр Грацкий пояснил, что будут установлены дополнительные светильники и оборудованы подходы – по три метра в каждой стороне. «В состоянии реализовать», – добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Глава Островского района возложил цветы к мемориалу павших воинов
22 июня 2020
ФОТОФАКТ: Глава Островского района возложил цветы к мемориалу павших воинов
Пешеходный переход обустроят у Псковского хлебокомбината
22 июня 2020
Пешеходный переход обустроят у Псковского хлебокомбината
Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус
22 июня 2020
Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус
Полиция заинтересовалась прыжками псковича с тарзанкой
22 июня 2020
Полиция заинтересовалась прыжками псковича с тарзанкой 1
Разметку возле образовательных учреждений в Пскове нанесут до 15 августа
22 июня 2020
Разметку возле образовательных учреждений в Пскове нанесут до 15 августа
Дополнительная «зебра» появится на улице Алмазной в Пскове
22 июня 2020
Дополнительная «зебра» появится на улице Алмазной в Пскове
Чтобы инвалиду подъехать к офису на Коммунальной, нужно совершить подвиг – общество инвалидов
22 июня 2020
Чтобы инвалиду подъехать к офису на Коммунальной, нужно совершить подвиг – общество инвалидов
В Пскове проработаны вопросы ликвидации мест концентрации ДТП
22 июня 2020
В Пскове проработаны вопросы ликвидации мест концентрации ДТП

Идет загрузка...