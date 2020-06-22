Пешеходный переход появится возле дома № 11 на улице Звёздной в Пскове

17:12, 22 июня 2020, ПАИ

Дополнительный пешеходный переход оборудуют возле дома № 11 на улице Звёздной в Пскове. К такому решению пришли участники заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 22 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий пояснил, что пешеходный переход рядом с этим домом «назрел давно». При этом начальник городской Госавтоинспекции Владимир Папорт отметил, что необходимо будет организовать дополнительное освещение.

Александр Грацкий пояснил, что будут установлены дополнительные светильники и оборудованы подходы – по три метра в каждой стороне. «В состоянии реализовать», – добавил он.