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Общество

Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в псковском УМВД

Сотрудники УМВД России по Псковской области присоединились к традиционной всероссийской траурной акции «Свеча памяти», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Указом президента России 22 июня объявлено Днём памяти и скорби по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно накануне траурной даты стражи порядка, члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области, ветераны органов внутренних дел принимают эстафету памяти у других регионов страны.

В этом году возложение цветов к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга, прошло в измененном формате. Сегодня эту почетную миссию полицейские региона делегировали своему руководству.

Символ веры, скорби и гордости – красные гвоздики к гранитному мемориалу от лица всего личного состава псковской полиции и ветеранов возложили начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Алексей Овсянников и начальник управления по работе с личным составом Сергей Ащеулов.

Память погибших присутствующие почтили минутой молчания.

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