Разметку возле образовательных учреждений в Пскове нанесут до 15 августа

17:29, 22 июня 2020, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поручил нанести разметку на дорогах областного центра возле образовательных учреждений до 15 августа. Об этом с заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое проходит 22 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник городской Госавтоинспекции Владимир Папорт сообщил, что возле 34 учебных заведений в местах установки знаков «Ограничение максимальной скорости» и «Дети» отсутствует разметка горизонтальная дорожная разметка 1.23.

По его словам, у 16 образовательных учреждений Пскова нет светофоров, возле 9 – ограничений движения.