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Общество

Новые ограждения появятся у трёх образовательных учреждений Пскова

Анна Кузыченко

Новые ограждения появятся у трёх образовательных учреждений Пскова. Об этом сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 22 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что ежегодно закладывается от 2 до 3 млн рублей на антитеррористическую безопасность вокруг образовательных организаций. «Три образовательные организации получат новое ограждение, планомерно ведётся работа», – пояснила Анна Кузыченко.

В ходе заседания начальник городской Госавтоинспекции Владимир Папорт рассказал, что возле 16 образовательных учреждений Пскова нет светофоров.

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