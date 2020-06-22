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Общество

Дополнительное освещение появится у пешеходного перехода на улице Леона Поземского в Пскове

В Пскове на пересечении улиц Леона Поземского и Александра Невского установят дополнительное освещение для обеспечения безопасности пешеходов. Об этом сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий на заседании комиссии по безопасности дорожного движения 22 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Грацкого, вопрос с установкой дополнительного освещения будет решён в рамках реконструкции улицы Леона Поземского. Он также отметил, что в настоящий момент на переходе нанесена разметка.

Ранее жители Пскова в целях безопасности просили установить дополнительное освещение на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Леона Поземского.

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