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Общество

Искусственную неровность установят возле школы № 13 в Пскове

Искусственную неровность установят возле школы № 13 на улице Пригородной в Пскове. Такое решение приняли участники заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 22 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко отметила, что благодаря искусственным неровностям водители транспортных средств замедляют движение возле школ. Она попросила участников комиссии сделать акцент на искусственных неровностях, особенно у школы на улице Пригородной.

Также у трёх образовательных учреждений Пскова появятся новые ограждения.

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