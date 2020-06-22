Пешеходный переход обустроят у Псковского хлебокомбината

18:11, 22 июня 2020, ПАИ

Пешеходный переход появится у Псковского хлебокомбината на улице Шоссейной, передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комиссии по безопасности дорожного движения 22 июня.

На заседании глава города Елена Полонская выступила с просьбой установить светофор на выезде с хлебокомбината на улице Шоссейной. Елена Полонская отметила, что на предприятии работает большое количество псковичей, а на противоположной стороне находится автобусная остановка и большая парковка, где также останавливаются посетители магазина хлебокомбината. «Люди там переходят дорогу хаотично», - отметила Елена Полонская.

Члены комиссии сошлись на том, что транспортный светофор не решит вопроса хаотичного движения пешеходов. Несмотря на то, что начальник городской Госавтоинспекции Владимир Папорт предложил установить и транспортный, и пешеходный светофоры, чтобы регулировать поток пешеходов, по общему решению комиссии на этой точке будет обустроен только пешеходный переход.