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Общество

Пешеходный переход обустроят у Псковского хлебокомбината

Фото: Андрей Степанов.

Пешеходный переход появится у Псковского хлебокомбината на улице Шоссейной, передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комиссии по безопасности дорожного движения 22 июня.

На заседании глава города Елена Полонская выступила с просьбой установить светофор на выезде с хлебокомбината на улице Шоссейной. Елена Полонская отметила, что на предприятии работает большое количество псковичей, а на противоположной стороне находится автобусная остановка и большая парковка, где также останавливаются посетители магазина хлебокомбината. «Люди там переходят дорогу хаотично», - отметила Елена Полонская.

Члены комиссии сошлись на том, что транспортный светофор не решит вопроса хаотичного движения пешеходов. Несмотря на то, что начальник городской Госавтоинспекции Владимир Папорт предложил установить и транспортный, и пешеходный светофоры, чтобы регулировать поток пешеходов, по общему решению комиссии на этой точке будет обустроен только пешеходный переход.

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