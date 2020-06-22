Память погибших в годы немецкой оккупации горожан почтили в Пскове

19:44, 22 июня 2020, ПАИ

Память погибших в годы немецкой оккупации горожан почтили в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В День памяти и скорби, 22 июня, возле Памятного знака первым жертвам фашистской оккупации в Пскове прошел траурный митинг, в котором приняли участие председатель общественного совета партпроекта «Историческая память» Павел Дроздов, активисты партии, горожане.

На этом месте 17 августа 1941 года состоялся первый массовый расстрел десяти заложников - мирных граждан. Его запечатлел на фото офицер немецкой армии, попавший в плен под Ригой в 1944 году.

Участники митинга почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, зажгли «Свечи памяти» и к подножию памятного камня возложили цветы.

«22 июня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем тех, кто не вернулся домой с полей сражения Великой Отечественной войны, кто погиб в оккупации, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Вспоминаем всех, кто потерял близких, а это целые семьи. Сегодня мы вспоминаем тех, кому обязаны жизнью, миром и свободой», - отметила секретарь городского отделения партии, глава Пскова Елена Полонская.

В этом году в связи с пандемией коронавируса церемония состоялась в ограниченном составе участников и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.