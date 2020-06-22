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Общество

Эксперт: Псковская область может столкнуться с нехваткой АЗС

Псковская область может столкнуться с нехваткой АЗС. Такое мнение в интервью Regnum озвучил экономист Сергей Хестанов.

Нынешний экономический кризис привёл в состояние близкое к банкротству часть региональных автозаправочных станций. Эта ситуация в итоге может привести к дефициту АЗС в ряде субъектов РФ.

По словам Хестанова, в отдельных областях нет сетей крупных компаний. А значит, если предприниматели, содержащие станции обанкротятся, то местные жители окажутся в ситуации, когда рядом с домом просто не останется заправок. Это угрожает, в первую очередь, маленьким населённым пунктам. «Крупным компаниям возиться и строить заправки не захочется. А людям, которые там живут, заправляться нужно», - сказал Хестанов.

Подобное развитие событий может ждать Новгородскую, Псковскую, Ивановскую, Костромскую области и остальные регионы, где крупному бизнесу станет нерентабельно строить АЗС.

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