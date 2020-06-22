Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
В указ губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внесены изменения:
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 22 июня 2020 г. № 1143, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р «О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:
1) преамбулу после слов «от 25 марта 2020 г. № 106» дополнить словами «, от 28 марта 2020 г. № 137», после слов «от 18 июня 2020 г. № 1106» дополнить словами «, от 22 июня 2020 г. № 1143»;
2) в пункте 2:
а) подпункт «в» дополнить словами «, за исключением библиотек»;
б) подпункты «е» и «ж» подпункта 8 изложить в следующей редакции:
«е) после примерки одежды покупателями выполнять:
ее дезинфекционную обработку любым способом, в том числе паром посредством парогенератора;
дезинфекцию контактных поверхностей помещений для примерки, примерочных кабинок после каждого покупателя;
ж) выполнять дезинфекционную обработку любым способом, в том числе паром посредством парогенератора, товаров, возвращенных покупателями;»;
в) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
17) библиотекам осуществлять обслуживание посетителей исключительно по предварительной записи с предварительным заказом книг, иных документов библиотечного фонда для их использования вне здания (помещения) библиотеки с обязательным выполнением требований подпункта 8.3 настоящего пункта;».
2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
3. Настоящий указ вступает в силу с 23 июня 2020 года.
Губернатор области Михаил Ведерников