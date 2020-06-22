Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»

19:32, 22 июня 2020, ПАИ

В указ губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внесены изменения:

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 22 июня 2020 г. № 1143, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р «О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «от 25 марта 2020 г. № 106» дополнить словами «, от 28 марта 2020 г. № 137», после слов «от 18 июня 2020 г. № 1106» дополнить словами «, от 22 июня 2020 г. № 1143»;

2) в пункте 2:

а) подпункт «в» дополнить словами «, за исключением библиотек»;

б) подпункты «е» и «ж» подпункта 8 изложить в следующей редакции:

«е) после примерки одежды покупателями выполнять:

ее дезинфекционную обработку любым способом, в том числе паром посредством парогенератора;

дезинфекцию контактных поверхностей помещений для примерки, примерочных кабинок после каждого покупателя;

ж) выполнять дезинфекционную обработку любым способом, в том числе паром посредством парогенератора, товаров, возвращенных покупателями;»;

в) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:

17) библиотекам осуществлять обслуживание посетителей исключительно по предварительной записи с предварительным заказом книг, иных документов библиотечного фонда для их использования вне здания (помещения) библиотеки с обязательным выполнением требований подпункта 8.3 настоящего пункта;».

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 23 июня 2020 года.

Губернатор области Михаил Ведерников