На каких пляжах в Псковской области вода соответствует санитарным нормам

20:38, 22 июня 2020, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области проверило воду и почву на популярных пляжах в Псковской области. Результаты проверки опубликованы на сайте ведомства.

Воду и почву в нескольких районах области проверили на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

Экспертиза показала, что требованиям санитарных правил отвечает вода из озёр Невельское, Крупейское (Пустошкинский район), Себежское, Смоленское (поселок Палкино), показатели не нарушены в водах рек Льста (Новоржевский район), Великая (Остров и Островский район), Шелонь (в поселке Дедовичи у плотины Псковской ГРЭС и в Порхове на Старом городище и Мельничной набережной).

Проба почвы прибрежной зоны по микробиологическим, паразитологическим показателям из этих водоемов также соответствует требованиям.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщал, что вода в реке Великой соответствует санитарным микробиологическим показателям, но не советовал купаться на городском пляже Пскова из-за угрозы распространения коронавируса. Фоторепортаж с берега Великой листайте здесь >>>.