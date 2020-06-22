0
22:38
300 пар обуви передала псковская фабрика в Детский фонд
21:39
ВИДЕО: Волонтеры информируют жителей Псковской области о поправках в Конституцию
20:38
На каких пляжах в Псковской области вода соответствует санитарным нормам
19:41
Магазины в Псковской области обязали дезинфицировать одежду после примерки
19:32
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
19:03
Голикова: Самоизоляцию отменили не из-за парада и голосования по Конституции
18:13
ФОТОФАКТ: Глава Островского района возложил цветы к мемориалу павших воинов
Еще новости
Общество

72 детей покусали клещи за неделю в Псковской области

В Псковской области за неделю 174 человека пострадали от укусов клещей, из них 72 ребенка. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидемического сезона в медицинские учреждения области обратились 1372 человека, из них 480 детей, что на 27,1 % ниже средних недельных данных. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество обратившихся снизилось на 41,47 %.

В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привиты 1935 жителей Псковской области, в том числе дети. Серопрофилактика проведена трем детям до 17 лет.

Акарицидные обработки   проведены    на площади 84,8 гектара Общая площадь обработанной территории должна составить 600 гектаров.

С начала сезона исследовано 858 клеща, снятых с пострадавших. Их них выявлено положительных на клещевой вирусный энцефалит – 18, на иксодовый клещевой боррелиоз – 81, на моноцитарный эрлихиоз человека – 23, на гранулоцитарный анаплазмоз человека - 1.

В Пскове удаление клещей проводится в травматологических пунктах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

300 пар обуви передала псковская фабрика в Детский фонд
22 июня 2020
300 пар обуви передала псковская фабрика в Детский фонд
ВИДЕО: Волонтеры информируют жителей Псковской области о поправках в Конституцию
22 июня 2020
ВИДЕО: Волонтеры информируют жителей Псковской области о поправках в Конституцию
На каких пляжах в Псковской области вода соответствует санитарным нормам
22 июня 2020
На каких пляжах в Псковской области вода соответствует санитарным нормам
Магазины в Псковской области обязали дезинфицировать одежду после примерки
22 июня 2020
Магазины в Псковской области обязали дезинфицировать одежду после примерки
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
22 июня 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Голикова: Самоизоляцию отменили не из-за парада и голосования по Конституции
22 июня 2020
Голикова: Самоизоляцию отменили не из-за парада и голосования по Конституции 1
ФОТОФАКТ: Глава Островского района возложил цветы к мемориалу павших воинов
22 июня 2020
ФОТОФАКТ: Глава Островского района возложил цветы к мемориалу павших воинов
Пешеходный переход обустроят у Псковского хлебокомбината
22 июня 2020
Пешеходный переход обустроят у Псковского хлебокомбината 1

Идет загрузка...