72 детей покусали клещи за неделю в Псковской области

22:19, 22 июня 2020, ПАИ

В Псковской области за неделю 174 человека пострадали от укусов клещей, из них 72 ребенка. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидемического сезона в медицинские учреждения области обратились 1372 человека, из них 480 детей, что на 27,1 % ниже средних недельных данных. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество обратившихся снизилось на 41,47 %.

В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привиты 1935 жителей Псковской области, в том числе дети. Серопрофилактика проведена трем детям до 17 лет.

Акарицидные обработки проведены на площади 84,8 гектара Общая площадь обработанной территории должна составить 600 гектаров.

С начала сезона исследовано 858 клеща, снятых с пострадавших. Их них выявлено положительных на клещевой вирусный энцефалит – 18, на иксодовый клещевой боррелиоз – 81, на моноцитарный эрлихиоз человека – 23, на гранулоцитарный анаплазмоз человека - 1.

В Пскове удаление клещей проводится в травматологических пунктах.