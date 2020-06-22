Имущество мошенника из Палкино арестовали в счёт погашения долга

07:00, 23 июня 2020, ПАИ

Имущество 29-летнего мошенника из Палкино арестовали в счёт погашения долга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Палкинского района.

10 марта молодой человек похитил 121 тысячу 900 рублей с банковского счета 69-летней жительницы посёлка. Следователь обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на два автомобиля, принадлежащих подозреваемому. Общая стоимость транспорта - 120 тысяч рублей.

С учётом позиции прокурора, постановлением Палкинского районного суда ходатайство следователя удовлетворено. Подозреваемому запрещено распоряжаться арестованным имуществом. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района.