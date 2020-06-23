Директор ФК «Псков»: Шансы на второй дизион невелики

07:59, 23 июня 2020, ПАИ

Директор вновь созданного АНО ФК «Псков», клуба-преемника ФК «Псков-747», Владимир Бабинин рассказал Псковскому агентству информации о положение дел в клубе и планах на будущий сезон.

«Говорить пока что-то конкретное сложно. Завершили прошлый сезон. Все контракты с футболистами исполнены, новые не заключены. Ждем рекомендаций Роспотребнадзора, решений РФС и ПФЛ, решений региональных властей, чтобы понимать, что и когда мы будем делать со своей стороны по всем направлениям», - отметил директор ФК.

По его словам, стоит задача сохранить школу. «Мы ее сохраним, всех тренеров. Есть задача сохранить состав: попросили ребят остаться, вполне возможно, что многие поедут на просмотры в другие клубы - это хорошо, мы не препятствуем. Есть задача - заявиться на соревнование основной командой. Ее мы выполним. Синица в руках - третий дивизион, журавль в небе - ПФЛ, но пока не появится серьезного коммерческого спонсора, это невозможно. Еще одна трудность - стадион. Больше шансов, что начнем играть на «Локомотиве», но, может, и на «Машиностроителе», но еще больше шансов, что начнем календарь выездными играми, если организаторы соревнований и коллеги из других городов пойдут на встречу нам. Возможно, именно сейчас следует сделать шаг назад, а потом два вперед», - пояснил Владимир Бабинин.