Воспоминаниями о бомбёжках гитлеровцами Великих Лук поделился псковский архив

08:06, 23 июня 2020, ПАИ

Воспоминаниями о бомбёжках гитлеровцами Великих Лук поделился государственный архив Псковской области в своём Instagram. Речь идёт о записях великолучанина Николая Манерова о первых налётах немецкой авиации на станцию Великие Луки.

«Нам кажется, что никакие фрагменты кинофильма, серии гифок или картинок в социальных сетях не смогут сегодня рассказать столь детально о том ужасе, который пришлось пережить свидетелям первых дней войны. Написано так, что через пару-тройку предложений ты будто погружаешься в происходящее. Это написал человек, который прошел войну!» - сообщают авторы Instagram.

«На отдельных участках разрушалось все. Как-то в одну ночь между вокзалом ст. В [еликие] Луки и заводом Макса Гельца были разрушены почти все железнодорожные пути, а их было более 17. Тут же бригадами рабочих с помощью вспомогательных кранов с участием милиции немедленно восстанавливалось разрушенное путевое хозяйство и связь. Мне никогда не придется больше видеть такого героического подвига людей, такого мужества и самоотверженности, когда железнодорожный путь восстанавливался за 2–3 часа, в каком-то промежутке времени, срочно, один за другим пропускались поезда, но через 4–5 часов обратно производились налеты, и снова все разрушалось фугасными бомбами в 1–2 тонны. Во время бомбежки ж[елезно] д[орожных] парков это было зрелище ада, страшного кошмара, когда в воздух летели снаряды, цистерны с горючим, вагоны с людьми, со снарядами. В воздух поднимались до 10–20 метров в высоту, из них разбрасывались в разные стороны раскаленные добела снаряды и бомбы, они ложились на землю, как горох. Мне неоднократно приходилось быть на месте такого кошмарного ада. Я занимался организацией работы в парке, к эшелонам поездов подойти было почти невозможно, рабочие временно прятались, пока пройдут бомбежки, кто где: в кюветах, в ямах, в ложбинах, за жел[езно]дорожными бровками, а другие — просто у рельсов на жел[езно]дорожном полотне. Каждый, выжидая какого-либо момента, чтобы найти моменты выскочить и сделать кому-то что-то, помочь, оказать какую-либо помощь человеку, или расцепки вагонов от горящих жел[езно]дор[ожных] поездов.

Время не ждало, нужно было неотлагательно срочно расцеплять вагоны, ликвидировать пожары, отгонять уцелевшие вагоны в укрытие...», - писал Манеров.