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Общество

Самочувствие аллергиков не улучшится до 10 июля

Цветение злаковых трав, которое в этом году протекает особенно бурно, пойдет на спад лишь после 10 июля. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доцента агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентина Введенского.

В мае он предсказывал активное цветение травы из-за похолодания в конце весны. Снижение температуры воздуха благоприятно сказывается на формировании побегов растений. Прогнозы сбылись, травы дали в два раза больше побегов, из-за чего ухудшилось самочувствие людей, страдающих от аллергии. С 8 июня индекс сервиса «Пыльца Club» находится на максимуме.

«Мы еще не достигли пика цветения злаковых. Апогей приходится на середину и конец июня. Снижения цветения можно ждать только после 10 июля», — отметил Валентин Введенский. Пока же, по его словам, высокие температуры, которые сейчас установились в Москве, только способствуют цветению. Травы закончат свое пыление лишь к концу лета.

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