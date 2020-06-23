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Общество

Двойную сплошную на улице Коммунальной в Пскове сделают прерывистой

Новая дорожная разметка, которая появилась на улицах Пскова, вызвала общественный резонанс, поэтому большой блок вопросов на городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения был посвящен пересмотру схемы организации движения в городе. Об этом в своем Instagram сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

По результатам обсуждения, двойная сплошная сохранится у дому №2 по улице Советской Армии, и у заправки «Сургутнефтегаз» по Рижскому проспекту, а также на улице Коммунальной перед поворотом на Западную. В остальных случаях въезды во двор и развороты будут разрешены, но запрещены на дорогах с четырьмя полосами движения, выезды из дворов через две полосы движения, налево.

«Для безопасности пешеходов и особенно детей на улице Карбышева у дома №4 и МДОУ «Детский сад №2», по Красноармейской набережной на пересечениях с Восковым и Пролетарским переулками будут оборудованы искусственные неровности, а до 15 августа обновлена дорожная разметка возле образовательных учреждений», - уточнил Александр Братчиков.

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