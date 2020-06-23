25 июня в Острове руководитель следственного управления Псковской области проведёт приём граждан

09:04, 23 июня 2020, ПАИ

25 июня с 11:00 до 12:00 руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Крупеня проведет выездной прием граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Приём пройдёт в Островском межрайонном следственном отделе по адресу: Остров, улица Освобождения, 19 (территория обслуживания: Островский, Палкинский и Пыталовский районы).

Личный прием по вопросам, относящимся к компетенции Следственного комитета, осуществляется по предварительной записи по телефону в Пскове 8 (811-2) 290-633.

Для удобства жителей Псковской области действуют дистанционные способы связи с региональным управлением СКР

Следственное управление напоминает, что в ведомстве круглосуточно действуют дистанционные каналы связи. Не выходя из дома вы можете подать обращение, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для правоохранительных органов информацию в телефонном режиме и через интернет-приемную.

В следственном управлении созданы специальные линии: «телефон доверия» (8-981-350-71-57), «ребенок в опасности» (короткий номер 123 или 8-911-362-27-78) и «по защите прав предпринимателей» (8-960-229-71-09).

Каждый гражданин, позвонив по указанным номерам, имеет возможность сообщить известные ему сведения о неправомерных действиях.

Прием обращений на «горячие линии» осуществляет дежурный по следственному управлению, который передает их напрямую руководителю следственного управления.

По номеру 290-601 функционирует телефон «прямой линии», оператор которого имеет техническую возможность соединить позвонившего с руководителем следственного управления либо организовать его личный прием. Прямая линия работает по понедельникам в приемные часы (с 14:00 до 18:00 по предварительной записи).

Заявление (обращение) в следственное управление может быть направлено почтовой связью или в форме электронного документа через интернет-приемную в разделе официального сайта управления «обращения граждан».

Для получения дополнительной информации необходимо обратиться по телефону в Пскове 290-633.