#СтаньСильнееПокаДома: чемпион WBO Артур Акавов показал упражнения для пенсионеров

09:13, 23 июня 2020, ПАИ

Псковский боксер, обладатель профессиональных поясов, известный в мире бокса по прозвищу Росомаха записал для Псковского агентства информации упражнения для пожилых людей в рамках проекта #СтаньСильнееПокаДома - #АктивноеДолголетие. В этом совместном с комитетом по спорту Псковской области проекте известные псковские спортсмены призывают псковичей старшего поколения заниматься спортом.

«Хорошее настроение, уверенность в своих силах и способность мыслить наперед - все это дают нам занятия физической культурой. Призываю наших стариков заниматься спортом, вести здоровой образ жизни и никогда не болеть», - подчеркнул боксер.