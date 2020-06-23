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#СтаньСильнееПокаДома: чемпион WBO Артур Акавов показал упражнения для пенсионеров

Псковский боксер, обладатель профессиональных поясов, известный в мире бокса по прозвищу Росомаха записал для Псковского агентства информации упражнения для пожилых людей в рамках проекта #СтаньСильнееПокаДома - #АктивноеДолголетие. В этом совместном с комитетом по спорту Псковской области проекте известные псковские спортсмены призывают псковичей старшего поколения заниматься спортом.

«Хорошее настроение, уверенность в своих силах и способность мыслить наперед - все это дают нам занятия физической культурой. Призываю наших стариков заниматься спортом, вести здоровой образ жизни и никогда не болеть», - подчеркнул боксер.

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