К началу июля в России откроются все популярные курорты

09:01, 23 июня 2020, ПАИ

Все популярные туристические направления страны будут открыты для российских путешественников к началу июля, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Об этом пишет ТАСС.

«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона. Наша главная задача на это лето - безопасный и доступный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока», - отметила Догузова.

С 21 июня в Краснодарском крае отменена обязательная обсервация для прибывающих в регион граждан, частично снят режим эпидемиологического контроля, а также сняты ограничения по передвижению внутри региона.