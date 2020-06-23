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Общество

Продажи соков и воды снизились в России

В июне в России объем продаж негазированной воды оказался на 18% меньше, чем в предыдущем году. Несмотря на июньскую жару, в стране снизился покупательский спрос на напитки, в частности, на соки и воды. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследования крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Анализ прошел на основании данных о продажах соков и воды, поступивших более чем от 900 российских касс за период с 1 по 21 июня, сообщает «РИА Новости».

Средний чек при покупке негазированной воды по стране составил 33 рубля. По мнению экспертов, это на 6% меньше его прошлогоднего значения. При этом в Москве он достиг 40 рублей, то есть вырос на 1%. Однако, несмотря на это, объем продаж указанной продукции упал на 40%.

Объем продаж газированной воды в России потерял 9% от прошлогоднего значения. Средний чек при ее покупке в целом по стране составил 46 рублей, а по Москве — 55 рублей. При этом, несмотря на увеличение среднего чека в столице, количество проданных единиц товара этой категории упало на 37%.

Продажи соков также оказались ниже прошлогоднего уровня — на 14%, а средний чек в июне при их покупке составил 80 рублей, что на 7% выше показателя 2019 года. В столице объем продаж соков просел на 34%.

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