Пожилого мужчину в чёрном плаще разыскивают псковские полицейские

09:10, 23 июня 2020, ПАИ

78-летнего жителя села Серёдка Псковского района Владимира Антонова продолжают разыскивать полицейские, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Владимир Антонов ушёл из дома 6 апреля 2019 года. По поступившим в полицию данным, его видели недалеко от Серёдки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые. Был одет в длинный чёрный плащ, тёмно-синие брюки, ботинки или кроссовки. Страдает потерей памяти

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.