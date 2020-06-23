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Общество

Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей в России слишком маленькой

Фото Дарьи Хватковой

Вице-премьер Татьяна Голикова считает слишком маленькой зарплату в размере 47 тысяч рублей. Эта сумма является средней по стране, передаёт ТАСС.

По словам Татьяны Голиковой, людей с высокими зарплатами в стране очень мало.

«47 с небольшим тысяч рублей - средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тысяч умножить на 12 [месяцев] - это много? Это мало», - отметила Голикова, добавив, что от региона к региону уровень средней зарплаты очень разный.

Согласно данным Росстата, средняя заработная плата в России составляет 47 867 рублей по итогам 2019 года. В первом квартале 2020 года она выросла до 48 390 рублей.

В 2019 году больше 100 тысяч рублей в месяц получали 7,1% россиян.

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