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Общество

В Псковском районе засеяли 4,5 тысячи гектаров полей

Фото: сайт Псковского района.

В 2020 году в Псковском районе засеяли 4449 гектаров полей, что на 27% больше показателя прошлого года. Об итогах весенне-полевых работ сообщается на сайте муниципалитета.

Яровые зерновые и зернобобовые культуры занимают площадь 2566 гектаров, картофель и овощебахчевые – 256 гектаров, технические культуры – 149 гектаров, масличные – 146 гектаров, кормовые культуры - 1332 гектара.

Произведена подкормка многолетних трав и пастбищ на площади 2188 гектаров и озимых культур – 1967 гектаров.  Под сев культур внесено 866 тонн минеральных удобрений и более 63 тысяч тонн органических.

Фото: сайт Псковского района.

Продолжаются работы по уходу за посевами: химобработка проведена на площади зерновых культур – 3700 гектаров, кукурузы – 141 гектар; междурядная обработка картофеля – 135 гектаров.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области поздравил район с успешным выполнением плана ярового сева. В поздравлении  отмечается большая заслуга специалистов и работников сельскохозяйственной отрасли различного уровня.

По состоянию на 22 июня, в сельскохозяйственных предприятиях  кормовые культуры скошены  на площади 1937 гектаров, заготовлено силосной массы 8157 тонн, сенажа - 7454 тонны, в том числе в упаковке - 1086 тонн, сена - 150 тонн, что составляет 6 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота.

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