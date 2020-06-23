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Общество

Бензиновый электрогенератор украл безработный в гдовской деревне

В Гдовском районе в полицию за помощью обратилась 51-летняя жительница Ленинградской области, которая сообщила, что в деревне Подборовье Гдовского района из сарая у дома похищен бензиновый электрогенератор. Ущерб составил 35 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Полиция вскоре задержала подозреваемого, им оказался 38-летний безработный, ранее неоднократно судимый местный житель. Генератор обнаружен и изъят. Возбуждено уголовное дело.

С 16 по 19 июня в Гдовском районе из трактора Т-40, стоявшего у дома в деревне Партизанская, украли аккумулятор, причиненный ущерб составил 11 тысяч рублей. Полиция подозревает в краже двух местных жителей 18 и 16 лет. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

Кроме того, 22 июня в деревне Вельяк Порховского района из дома украли продукты, сигареты и деньги. Стражи порядка подозревают в преступлении 55-летнюю судимую жительницу Порховского района. В рамках возбужденного уголовного дела проводится расследование. Часть похищенного изъята.

В Псковском районе полиция раскрыла кражу велосипеда и другого имущества, совершенная в январе текущего года в Середке. В Печорском районе стражи порядка раскрыли совершенную в мае кражу эхолота, аккумулятора и спасательных жилетов из катера, пришвартованного на берегу Псковского озера в окрестностях деревни Видовичи. В данной краже подозревается 28-летний безработный, судимый пскович. Возбуждено уголовное дело. Изъят похищенный эхолот.

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