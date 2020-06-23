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Подозреваемого в краже спиртного псковича задержали росгвардейцы

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже спиртного, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

22 июня в одном из магазинов на Октябрьском проспекте в Пскове мужчина украл алкогольные напитки. Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский».

Около 19:00 псковича задержали и передали для дальнейшего разбирательства в территориальный отдел полиции.

 

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