Подозреваемого в краже спиртного псковича задержали росгвардейцы

09:49, 23 июня 2020, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже спиртного, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

22 июня в одном из магазинов на Октябрьском проспекте в Пскове мужчина украл алкогольные напитки. Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский».

Около 19:00 псковича задержали и передали для дальнейшего разбирательства в территориальный отдел полиции.