0
10:49
«WhatSUP bro?»: Почему сап-борды настолько популярны этим летом в Пскове
10:47
Первый авиарейс из Пскова в Калининград вылетит 23 июня
10:39
Глава комитета по соцзащите Псковской области Ольга Евстигнеева станет гостьей ПАИ-live
10:20
Стало известно, как будут работать избирательные участки до 1 июля
09:55
Размер пенсии по старости в России хотят увеличить
09:53
Богослужение в день всех псковских святых пройдет на фундаментах Довмонтова города
09:32
В Великих Луках коронавирусом заразились 505 человек
Еще новости
Общество

Богослужение в день всех псковских святых пройдет на фундаментах Довмонтова города

Фото: Андрей Степанов.

28 июня, в праздник всех псковских святых, божественная литургия пройдет на фундаментах древних храмов Довмонтова города Псковского кремля. Об этом сообщается в группе Троицкого собора в соцсети «ВКонтакте».

Праздничное богослужение возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон. В 9:30 состоится общая исповедь, в 10:00 – божественная литургия.

Накануне, в субботу, в 18:00 там же будет совершено всенощное бдение.

В этом году божественная литургия в День Святой Троицы впервые за много столетий совершалась на фундаментах древних храмов XII–XIII веков из Довмонтова города в Псковском кремле.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Первый авиарейс из Пскова в Калининград вылетит 23 июня
23 июня 2020
Первый авиарейс из Пскова в Калининград вылетит 23 июня
Глава комитета по соцзащите Псковской области Ольга Евстигнеева станет гостьей ПАИ-live
23 июня 2020
Глава комитета по соцзащите Псковской области Ольга Евстигнеева станет гостьей ПАИ-live
Стало известно, как будут работать избирательные участки до 1 июля
23 июня 2020
Стало известно, как будут работать избирательные участки до 1 июля
Размер пенсии по старости в России хотят увеличить
23 июня 2020
Размер пенсии по старости в России хотят увеличить
Богослужение в день всех псковских святых пройдет на фундаментах Довмонтова города
23 июня 2020
Богослужение в день всех псковских святых пройдет на фундаментах Довмонтова города
В Великих Луках коронавирусом заразились 505 человек
23 июня 2020
В Великих Луках коронавирусом заразились 505 человек
До 689 возросло количество заболевших коронавирусом в Пскове
23 июня 2020
До 689 возросло количество заболевших коронавирусом в Пскове
780 человек в Псковской области вылечились от коронавируса
23 июня 2020
780 человек в Псковской области вылечились от коронавируса

Идет загрузка...