Богослужение в день всех псковских святых пройдет на фундаментах Довмонтова города

09:53, 23 июня 2020, ПАИ

28 июня, в праздник всех псковских святых, божественная литургия пройдет на фундаментах древних храмов Довмонтова города Псковского кремля. Об этом сообщается в группе Троицкого собора в соцсети «ВКонтакте».

Праздничное богослужение возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон. В 9:30 состоится общая исповедь, в 10:00 – божественная литургия.

Накануне, в субботу, в 18:00 там же будет совершено всенощное бдение.

В этом году божественная литургия в День Святой Троицы впервые за много столетий совершалась на фундаментах древних храмов XII–XIII веков из Довмонтова города в Псковском кремле.