Размер пенсии по старости в России хотят увеличить

09:55, 23 июня 2020, ПАИ

В России хотят увеличить размер пенсии по старости. Размер пенсии по старости может вырасти с 17 432 в 2021 году до 19 283 рублей в 2023 году, сообщают РИА Новости.

Размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году – 5,9%, а в 2023 – 5,6%.

Корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не запланирована.

Среднегодовые размеры пенсии получателей социальной пенсии составили в 2021 году – 9 977 рублей, 2022 году – 10 307 рублей, в 2023 году – 10 693 рубля.