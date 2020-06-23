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Общество

Пожаловаться на коллекторов могут псковичи 25 июня

Пожаловаться на коллекторов могут псковичи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, «горячая линия» по вопросам деятельности коллекторских агентств будет работать 25 июня с 11:00 до 13:00.

Граждане смогут обратиться по телефону 8 (8112) 699-017 и сообщить о противоправных действиях «коллекторских» организаций.

На вопросы псковичей ответит начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Псковской области Андрей Глотиков.

По вопросам защиты прав и законных интересов при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности граждане могут обратиться непосредственно в УФССП России по Псковской области по адресу: Псков, улица Текстильная, 3.

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