Пожаловаться на коллекторов могут псковичи 25 июня
Пожаловаться на коллекторов могут псковичи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, «горячая линия» по вопросам деятельности коллекторских агентств будет работать 25 июня с 11:00 до 13:00.
Граждане смогут обратиться по телефону 8 (8112) 699-017 и сообщить о противоправных действиях «коллекторских» организаций.
На вопросы псковичей ответит начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Псковской области Андрей Глотиков.
По вопросам защиты прав и законных интересов при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности граждане могут обратиться непосредственно в УФССП России по Псковской области по адресу: Псков, улица Текстильная, 3.