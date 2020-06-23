УФСИН ответил на вопросы псковичей

10:15, 23 июня 2020, ПАИ

В УФСИН России по Псковской области в режиме «прямой линии» помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Максим Галактионов совместно с председателем Общественного совета Григорием Матвеевым ответили на вопросы населения, касающиеся деятельности УИС области и соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На «прямую линию» поступило обращение гражданки по вопросу разъяснения порядка направления ее несовершеннолетнего осужденного сына из СИЗО-1 города Пскова в Колпинскую воспитательную колонию. На заданный вопрос представителем УФСИН был дан подробный ответ с указанием нормативно-правовых актов, регулирующих данное направление деятельности УИС.

По окончании мероприятия участники подвели итоги рабочей встречи, обсудили обстановку в подведомственных учреждениях, а также наметили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия.

«Прямые линии» с населением проходят ежемесячно и являются одним из главных инструментов взаимодействия ведомства и общественности, добавили в ведомстве.