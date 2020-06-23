Первый авиарейс из Пскова в Калининград вылетит 23 июня

10:47, 23 июня 2020, ПАИ

Первый авиарейс из Пскова в Калининград отправится 23 июня. Самолёты в этом направлении будут курсировать по субботам и вторникам.

Билет в один конец из Пскова обойдётся в 2 тысячи 500 рублей (цена указана без учёта багажа). Вылет из аэропорта в Пскове в 17:20, посадка в Калининграде (аэропорт Храброво) - в 17:10 (по местному времени, которое отстаёт от московского на час).

Организацией перевозок займётся авиакомпания RusLine.

Следующией рейсы из Пскова в Калининград запланированы на 27 и 30 июня.