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Общество

Первый авиарейс из Пскова в Калининград вылетит 23 июня

Первый авиарейс из Пскова в Калининград отправится 23 июня. Самолёты в этом направлении будут курсировать по субботам и вторникам. 

Билет в один конец из Пскова обойдётся в 2 тысячи 500 рублей (цена указана без учёта багажа). Вылет из аэропорта в Пскове в 17:20, посадка в Калининграде (аэропорт Храброво) - в 17:10 (по местному времени, которое отстаёт от московского на час). 

Организацией перевозок займётся авиакомпания RusLine.

Следующией рейсы из Пскова в Калининград запланированы на 27 и 30 июня.

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