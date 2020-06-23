9,1 млн человек в мире заразились коронавирусом

10:43, 23 июня 2020, ПАИ

9 млн 100 тысяч 90 человек заразилось коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире по состоянию на утро 23 июня. Пандемией охвачено 188 стран. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

Всего скончалось 472 тысячи 216 инфицированных пациентов. Наибольшее количество заражённых зарегистрировано в США (2 млн 312 тысяч 302), Бразилии (1 млн 106 тысяч 470), России (591 тысяча 465) и Индии (440 тысяч 215).

В Великобритании заразилось 306 тысяч 761 человек, Перу – 257 тысяч 447, Испании – 246 тысяч 504.