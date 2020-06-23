Названы лидеры по производству молока в Псковской области

11:13, 23 июня 2020, ПАИ

Лидирующие позиции по валовому производству молока среди муниципальных районов Псковской области заняли Псковский (8639 тонн), Порховский (4505,7 тонн), Новосокольнический (4296,6 тонн), Дедовичский (4060,9 тонн) и Гдовский (3388 тонн), сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Среди сельхозпредприятий лидирующие позиции по производству молока на одну фуражную корову на 1 июня сохраняют: ООО «Слактис», Великие Луки (4982 кг молока) – руководитель Дмитрий Матвеев; ООО «ПсковАгроИнвест» Псковского района (3692 кг молока) – генеральный директор Ирина Толмачева; ООО «СП «Линово» Пыталовского района (3516 кг молока) – управляющий Станислав Селезнев; ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района (3322 кг молока) – генеральный директор Андрей Козлов; СПК колхоз «Россия» Порховского района (3251 кг молока) – председатель Владимир Чекрышов; ООО «Племзавод «Вязье» Дедовичского района (3225 кг молока) – генеральный директор Равиль Гафиятов.

По состоянию на 1 июня валовое производство молока во всех категориях хозяйств составило 82,1 тысячу тонн (плюс 1,1% к соответствующему периоду прошлого года).

Сельскохозяйственные предприятия произвели 66,6 тысяч тонн молока, что на 2,2% выше, чем в 2019 году, крестьянские (фермерские) хозяйства сохранили производство на уровне 5,9 тысяч тонн.

Средний надой молока на одну фуражную корову в сельхозпредприятиях области на 1 июня составил 2679 кг, что на 145 кг выше показателя 2019 года.

Лидеры по производству молока на одну фуражную корову среди крестьянских (фермерских) хозяйств: КФХ Александра Лопотова, Печорский район – 3430 кг молока; КФХ Ольги Кузнеченковой, Локнянский район – 3064 кг молока; КФХ Ивана Рузевича, Невельский район – 2910 кг молока; КФХ Константина Ярового, Локнянский район – 2707 кг молока; КФХ Анны Овсянниковой, Псковский район – 2563 кг молока; КФХ Владимира Коробецкого, Невельский район – 2517 кг молока.

Средний надой молока на одну фуражную корову в крестьянских (фермерских) хозяйствах области на 1 июня составил 1994 кг, что на 121 кг выше показателя 2019 года.