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Общество

В деревне Поречье Великолукского района начался капремонт школы

В Великолукском районе идет капитальный ремонт Пореченской средней школы имени Константина Заслонова в деревне Поречье. Об этом пишет районная газета «Наш путь».

Ремонт стал возможным благодаря государственной программе «Развитие образования». Средства были выделены из федерального, регионального и местного бюджетов.

Как пояснили газете «Наш путь» представители подрядчика, монтажно-строительные работы планируется завершить к концу августа.

В планах работ – полная замена оконных блоков во всех помещениях, замена входных групп в части классов на втором и третьем этажах, капремонт санузлов на первом этаже, капитальный ремонт вестибюля, капитальный ремонт столовой с устройством сцены, капитальный ремонт пищеблока и кухни. Кроме того, ожидается устройство новой вентиляции и водовода, а также полная замена системы отопления.

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