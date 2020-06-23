В деревне Поречье Великолукского района начался капремонт школы
В Великолукском районе идет капитальный ремонт Пореченской средней школы имени Константина Заслонова в деревне Поречье. Об этом пишет районная газета «Наш путь».
Ремонт стал возможным благодаря государственной программе «Развитие образования». Средства были выделены из федерального, регионального и местного бюджетов.
Как пояснили газете «Наш путь» представители подрядчика, монтажно-строительные работы планируется завершить к концу августа.
В планах работ – полная замена оконных блоков во всех помещениях, замена входных групп в части классов на втором и третьем этажах, капремонт санузлов на первом этаже, капитальный ремонт вестибюля, капитальный ремонт столовой с устройством сцены, капитальный ремонт пищеблока и кухни. Кроме того, ожидается устройство новой вентиляции и водовода, а также полная замена системы отопления.