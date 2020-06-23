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Общество

50 млн рублей получит Псковская область на дорожное строительство

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

50 млн рублей дополнительно получит Псковская область на дорожное строительство, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram.

Соответствующее распоряжение вынесло Правительство России. «30 млн рублей пойдёт на ремонт улицы Рокоссовского в Пскове, 20 млн рублей – на строительство пешеходных переходов в Великих Луках», – отметил глава региона.

«Средства, которые теперь высвобождаются из бюджета, будут направлены на ремонт других городских объектов», – добавил Михаил Ведерников.

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