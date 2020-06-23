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Хоккеист Николай Жердев: В Пскове познакомился с теми, кто направил меня на нужный путь

Российский хоккеист, звезда НХЛ и двукратный чемпион мира Николай Жердев рассказал в интервью порталу sport.ru о том, почему он часто бывает в Пскове. Напомним, в январе и феврале хоккеист провел два бесплатных мастер-класса на псковском льду.

В 2018 году, по словам хоккеиста, из-за проблем с алкоголем он расторг контракт с «Динамо» Рига, выступая на профессиональном уровне к тому времени 15 лет.

"Я понял, что алкоголь начал меня убивать. Он мешал развиваться моей карьере, постоянно влезал в мои планы, выигрывал у меня дуэль. Решил идти в монастырь. Друзья посоветовали мне съездить в Псков в Свято-Благовещенскую Никандрову пустынь. Познакомился там с очень хорошими людьми, которые направили меня на нужный путь", - рассказал Жердев. Сейчас хоккеист намерен вернутся на прежний уровень.

7 января Жердев по приглашению псковичей провел мастер-класс для псковских хоккеистов, а в День зимних видов спорта в феврале сыграл в матче всех звезд Псковского хоккея.

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