Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковские гребцы входят в список претендентов на участие в чемпионате Европы в Болгарии

Псковские гребцы Павел Сорин и Семён Яганов входят в список претендентов на участие в чемпионате Европы, который пройдёт в болгарском Пловдиве с 29 мая по 1 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменов Сергей Матвеев.

На фото: Павел Сорин. Фото: Федерация гребного спорта России

«Взрослым спортсменам подтвердили участие. Они будут участвовать в чемпионате Европы в Пловдиве. Это во многом благодаря поддержке Федерации гребного спорта России и, в частности, её главы Алексея Свирина. Федерация решает многие моменты, в том числе снимает финансовую нагрузку, которая связана с получением нейтрального статуса. Наша федерация работает с международной над этим, но окончательного решения пока нет. Мы ожидаем подтверждения того списка спортсменов, который мы направили. В дальнейшем нам предстоит ещё и чемпионат мира в Китае, который пройдёт в сентябре», – отметил Сергей Матвеев.

Он добавил, что в список претендентов на участие в чемпионате Европы входят его воспитанники Павел Сорин и Семён Яганов. «В ближайшее время мы узнаем, будут они одобрены или нет. Я думаю, что кто-то из наших гребцов обязательно будет в списке нейтральных спортсменов и будет бороться за медали высшего достоинства», – резюмировал он.

Напомним, что псковские гребцы Артемий Усанов и Владислав Забродин также могли стать участниками международных соревнований – первенства Европы в Польше, однако российскую команду к этим стартам не допустили.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 мая 2025

Посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне соревнования по боксу пройдут в Пскове
14 мая 2025

Пскович стал победителем всероссийских соревнований по джиу-джитсу
14 мая 2025

Псковички вышли в финал первенства СЗФО по футболу
14 мая 2025

Псковские гребцы входят в список претендентов на участие в чемпионате Европы в Болгарии
14 мая 2025

Олимпийская чемпионка провела мастер-класс в Пскове
14 мая 2025

Юные великолукские хоккеисты стал призёрами международного турнира в Белоруссии
13 мая 2025

В Великих Луках наградили победителей в младшей возрастной категории по итогам «Зарницы 2.0»
13 мая 2025

Чемпионат и первенство по практической стрельбе на кубок губернатора пройдут в Пскове в конце мая

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...