Псковские гребцы входят в список претендентов на участие в чемпионате Европы в Болгарии

11:50, 14 мая 2025, ПАИ

Псковские гребцы Павел Сорин и Семён Яганов входят в список претендентов на участие в чемпионате Европы, который пройдёт в болгарском Пловдиве с 29 мая по 1 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменов Сергей Матвеев.

«Взрослым спортсменам подтвердили участие. Они будут участвовать в чемпионате Европы в Пловдиве. Это во многом благодаря поддержке Федерации гребного спорта России и, в частности, её главы Алексея Свирина. Федерация решает многие моменты, в том числе снимает финансовую нагрузку, которая связана с получением нейтрального статуса. Наша федерация работает с международной над этим, но окончательного решения пока нет. Мы ожидаем подтверждения того списка спортсменов, который мы направили. В дальнейшем нам предстоит ещё и чемпионат мира в Китае, который пройдёт в сентябре», – отметил Сергей Матвеев.

Он добавил, что в список претендентов на участие в чемпионате Европы входят его воспитанники Павел Сорин и Семён Яганов. «В ближайшее время мы узнаем, будут они одобрены или нет. Я думаю, что кто-то из наших гребцов обязательно будет в списке нейтральных спортсменов и будет бороться за медали высшего достоинства», – резюмировал он.

Напомним, что псковские гребцы Артемий Усанов и Владислав Забродин также могли стать участниками международных соревнований – первенства Европы в Польше, однако российскую команду к этим стартам не допустили.

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