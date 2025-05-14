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Псковички вышли в финал первенства СЗФО по футболу

Футболистки клуба «Псков» вышли в финал домашнего первенства Северо-Западного федерального округа среди девушек до 15 лет. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер команды Елена Колышева.

Фото из телеграм-канала клуба «Псков»

В заключительном матче группового этапа псковички обыграли спортшколу № 7 из Петрозаводска – 2:0. В этой игре дубль на счету Анфисы Гавриловой. В результате они набрали семь очков и вышли в финал с первого места. В решающем матче турнира «Псков» снова сыграет с петрозаводским коллективом.

«У нас нет опыта игры в формате 11 на 11. Девчонкам тяжеловато играть. Не забить. В первой игре, которая завершилась вничью, наверное, 95 процентов времени владели мячом, но не забить. Сейчас стало немного легче, к полю привыкли», – отметила Елена Колышева.

Победитель окружного этапа получит путёвку на первенство России.

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