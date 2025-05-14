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Команда великолукского боксёра Шехова начнёт переговоры об отборочном поединке перед титульным боем

Великолукский боксёр Мухаммад Шехов объявил о начале переговоров об отборочном поединке перед титульным боем за звание чемпиона мира. Об этом он сказал в эфире программы «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Фото: Luki-News

На счету Шехова чемпионские пояса WBA Asia, WBO European и IBF Intercontinental. Недавно он победил венесуэльца Орландо Моралеса в профессиональном поединке в Венгрии.

«Самый сложный этап – это период подготовки, – отметил Шехов. – Спарринги, диета, физуха, весогонка. Вот это было сложнее, чем сам бой. А так прилетели, разместились, взвешивания прошли, всё хорошо. Без волнения».

Победа в Венгрии подняла великолучанина в мировых рейтингах, включая WBA, где Шехов уже входит в число сильнейших. В его активе – 16 побед, одна ничья и ни одного поражения. «Сейчас будут идти переговоры об отборочном бое за звание чемпиона мира», – объявил Мухаммад Шехов.

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