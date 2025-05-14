Пскович стал победителем всероссийских соревнований по джиу-джитсу

13:04, 14 мая 2025, ПАИ

Пскович Александр Алексеев стал победителем всероссийских соревнований по джиу-джитсу, посвящённых памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Состязания прошли в Калуге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила президент Федерации джиу-джитсу Псковской области Анна Шумейко.

Соревнования собрали представителей 23 регионов страны. Среди участников – бойцы силовых ведомств, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, ветераны СВО.

Алексеев боролся в весовой категории свыше 94 килограммов. Всего в его категории соревновались пять спортсменов.

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