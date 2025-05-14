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Великолукский боксёр Шехов рассказал о встрече с Майком Тайсоном и влиянии Мухаммеда Али

Профессиональный боксёр из Великих Лук Мухаммад Шехов в программе «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский» рассказал, что его кумиром с детства является чемпион Олимпийских игр 1960 года и абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Мухаммед Али.

Фото: Luki-News

По словам Шехова, страсть к боксу зародилась в детстве, когда он с отцом смотрел старый фильм «Кассиус Клей» о жизни Мухаммеда Али. После просмотра он захотел стать таким же выдающимся чемпионом. Спортсмен добавил, что изучает технику Али, особенно его манеру движения на ринге и подход к тренировкам.

Шехов также назвал Майка Тайсона и Эвандера Холифилда среди своих кумиров. Он отметил, что никогда не думал о личной встрече с Тайсоном, но ему посчастливилось поужинать с ним, что стало для него значимым событием.

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