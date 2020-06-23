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Общество

Михаил Ведерников поднялся в рейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров

Фото Дарьи Хватковой

В рейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров за май поднялся губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили составители рейтинга компании «Медиалогия».

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов России, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Михаил Ведерников поднялся на три строчки, заняв 11 место. Индекс цитируемости главы региона составляет 201,0 (медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ, заметность сообщений и влиятельность источников, опубликовавших записи блогера).

В рейтинге наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов оказались мэр города Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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