Санаторий «Голубые озера» останется в собственности профсоюзов

14:47, 23 июня 2020, ПАИ

23 июня председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов совместно со своим заместителем Татьяной Бергер провели встречу с руководством и трудовым коллективом санатория «Голубые Озёра». В актовом зале с учётом социальной дистанции, присутствовало более 150 работников. Об этом Игорь Иванов написал на своей странице в «Вконтакте».

По словам Игоря Иванова, санаторий готовится к скорейшему открытию, чтобы «встречать дорогих, любимых и долгожданных отдыхающих».

«Традиционно пришлось развеять слухи о том, что мы планируем санаторий кому-то отдать, продать, подарить. Ещё раз ответственно заявляю мы пришли работать, сохранять, приумножать и будем действовать в интересах трудовых коллективов и собственников имущества, в лице Псковского облсовпрофа и ФНПР», - написал Иванов.

Он также подчеркнул, что встреча прошла в позитивном ключе, люди получили ответы на вопросы. В завершении встречи Игорь Иванов поздравил весь медицинский персонал санатория с Днём медицинского работника, и вручил награды от профсоюза здравоохранения.